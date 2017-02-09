Почти треть средств "Народный фронт" направил на региональные ячейки - отчет в НАЗК

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Народный фронт" имеет разветвленную систему партийных ячеек по всей стране, которая на сегодня насчитывает 633 местные партийные организации.

Организации партии обеспечивают работу партийных офисов, общественных приемных, организуют мероприятия в рамках реализации целей и задач партии, обеспечивают коммуникацию с членами партии, сторонниками, потенциальными избирателями и СМИ.

По состоянию на 01.01.17 партия официально арендовала офисные помещения для 360 местных партийных организаций, в которых, вместе с центральным штабом партии, официально трудоустроен 601 работник.

В первом квартале 2017 года планируется оформить еще 76 офисов местных партийных организаций.

На деятельность партийных ячеек в 2016 году было направлено 12 866 061,81 грн.

Для отчета перед избирателями о своей деятельности, достижениях и выполнении программы "Народным фронтом" в декабре 2016 года была выдана партийная газета тиражом 500 тысяч экземпляров. Отчет был также размещен в центральных и региональных печатных изданиях, на телевидении и радио. Общая сумма затрат на отчетности составила 33 483 215,22 грн.

Средства в объеме 3 923 522,97 грн. были возвращены в НАЗК.

Согласно исследованию независимой общественной организации VoxUkraine, представители "Народного фронта" возглавляют рейтинг лучших парламентариев-реформаторов. Кроме того, "Народный фронт" является наиболее консолидированной фракцией с самым высоким показателем согласованных голосований в парламенте, говорится в исследовании Гражданской сети ОПОРА. Также депутаты НФ лучше всех посещают заседания Верховной Рады, отмечает движение "ЧЕСТНО".

Политическая партия "Народный фронт" создана 31 марта 2014 года. На выборах в Верховную Раду Украины 2014 года получила наибольшую поддержку избирателей, получив 22% голосов. Партия создала в парламенте фракцию Политической партии "Народный фронт", в состав которой входит 81 депутат.

Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции" партия получила за 3 и 4 кварталы 2016 года государственное финансирование в размере 50 272 800,00 грн.