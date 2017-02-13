Радикальная партия до сих пор не отчиталась об использовании госсредств – КИУ
Радикальная партия до сих пор не обнародовала финансовый отчет об использовании государственных средств.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге генеральный директор всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель.
По его словам, до 9 февраля политические партии должны были подать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции финансовые отчеты об использовании средств, полученных в рамках государственного финансирования.
Кошель отметил, что партии, которые получили государственное финансирование, должны были обнародовать финансовые отчеты на своих официальных веб-сайтах. «На сегодняшний день мы получили все отчеты, кроме Радикальной партии Олега Ляшко и «Оппозиционного блока», - сказал Кошель.
По его словам, партии, не обнародовавшие отчеты, нарушили действующее законодательство.
Кошель напомнил, что «Оппозиционный блок» отказался от государственного финансирования и не получил соответствующих средств. «То, что делает сейчас «Оппозиционный блок» и публично отказывается от государственных средств, я считаю, что это просто сознательная работа по подрыву самой идеи государственного финансирования - свести идею государственного финансирования просто до абсурда, поскольку госфинансирование - это прежде всего прозрачность партий», - сказал Кошель.
На уточняющий вопрос, какое наказание грозит Радикальной партии за неопубликование отчета, Кошель ответил: «Относительно Радикальной партии, если не ошибаюсь, наказание исключительно моральное или административное».
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В свою очередь аналитик КИУ Денис Рыбачок отметил: «Неопубликование Радикальной партией финансового отчета - такие действия можно трактовать как вообще нарушение порядка предоставления политической партией финансового отчета, и соответственно, это карается административной ответственностью, а именно штрафом, если я не ошибаюсь, 2 тыс. 800 грн. Это вопрос к НАПК, как они будут квалифицировать такие действия», - сказал Рыбачок.
В КИУ напомнили, что в соответствии с положениями Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции», первые средства в рамках госфинансирования партии должны получить в 2016 году. Всего из государственного бюджета на уставную деятельность политических партий было выделено 391 млн грн. Однако из-за задержки в работе НАПК первые средства попали на счета партий с опозданиями - в сентябре 2016 года. Средства были распределены между партиями в зависимости от их результата на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году.
Таким образом, «Народный фронт» получил из госбюджета 50,2 млн грн, «Блок Петра Порошенко» - 49,5 млн грн, «Самопомич» - 44,4 млн грн, Радикальная партия - 16,9 млн грн, ВО «Батькивщина» - 6,4 млн грн.
Как сообщал УНИАН, департамент по вопросам предотвращения политической коррупции обнаружил признаки уголовных правонарушения в квартальных отчетах (III квартал 2016 года) 12 украинских политических партий.