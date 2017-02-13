Радикальная партия до сих пор не отчиталась об использовании госсредств – КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге генеральный директор всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель.

По его словам, до 9 февраля политические партии должны были подать в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции финансовые отчеты об использовании средств, полученных в рамках государственного финансирования.

Кошель отметил, что партии, которые получили государственное финансирование, должны были обнародовать финансовые отчеты на своих официальных веб-сайтах. «На сегодняшний день мы получили все отчеты, кроме Радикальной партии Олега Ляшко и «Оппозиционного блока», - сказал Кошель.

По его словам, партии, не обнародовавшие отчеты, нарушили действующее законодательство.

Кошель напомнил, что «Оппозиционный блок» отказался от государственного финансирования и не получил соответствующих средств. «То, что делает сейчас «Оппозиционный блок» и публично отказывается от государственных средств, я считаю, что это просто сознательная работа по подрыву самой идеи государственного финансирования - свести идею государственного финансирования просто до абсурда, поскольку госфинансирование - это прежде всего прозрачность партий», - сказал Кошель.

На уточняющий вопрос, какое наказание грозит Радикальной партии за неопубликование отчета, Кошель ответил: «Относительно Радикальной партии, если не ошибаюсь, наказание исключительно моральное или административное».

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В свою очередь аналитик КИУ Денис Рыбачок отметил: «Неопубликование Радикальной партией финансового отчета - такие действия можно трактовать как вообще нарушение порядка предоставления политической партией финансового отчета, и соответственно, это карается административной ответственностью, а именно штрафом, если я не ошибаюсь, 2 тыс. 800 грн. Это вопрос к НАПК, как они будут квалифицировать такие действия», - сказал Рыбачок.

В КИУ напомнили, что в соответствии с положениями Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции», первые средства в рамках госфинансирования партии должны получить в 2016 году. Всего из государственного бюджета на уставную деятельность политических партий было выделено 391 млн грн. Однако из-за задержки в работе НАПК первые средства попали на счета партий с опозданиями - в сентябре 2016 года. Средства были распределены между партиями в зависимости от их результата на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году.

Таким образом, «Народный фронт» получил из госбюджета 50,2 млн грн, «Блок Петра Порошенко» - 49,5 млн грн, «Самопомич» - 44,4 млн грн, Радикальная партия - 16,9 млн грн, ВО «Батькивщина» - 6,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, департамент по вопросам предотвращения политической коррупции обнаружил признаки уголовных правонарушения в квартальных отчетах (III квартал 2016 года) 12 украинских политических партий.