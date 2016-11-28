"Будет игра в мир и дружбу": Кучма заявил о неэффективности "минского формата" без США

Как сказал бывший президент Украины, если у этих государств не будет политической воли и если к "минскому формату" не присоединятся, в частности, США, то "ничего не будет", сообщает Радио Свобода.

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По его словам, в таком случае на переговорах в белорусском Минске будет "игра в мир и дружбу" и будут решаться лишь локальные проблемы, а украинская проблема будет оставаться в стороне в нынешнем состоянии, и у Украины мало перспектив в такой игре.

Среди прочего, подчеркнул Кучма, Украине будет хуже, если она пойдет на уступки России относительно местных выборов на оккупированной части Донбасса. «Там нельзя проводить выборы, потому что это будет не украинская власть. Это та граница, которую мы не имеем права переступать в "минском формате", – сказал он.

Как известно, очередное заседание Трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп должно состояться в Минске во вторник. Сейчас в "минском формате" встречаются представители Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, также во встречах принимают участие представители поддерживаемых Россией вооруженных сепаратистских группировок "ДНР" и "ЛНР", признанных в Украине террористическими.