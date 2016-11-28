В Германии рассказали об ожиданиях от новой встречи в "нормандском формате"

Об этом сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер в понедельник, 28 ноября, во время пресс-конференции в Берлине, пишет Deutsche Welle.

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На встрече руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России в белорусской столице речь пойдет о реализации Минских договоренностей на Востоке Украины. По словам представителя немецкого МИД, в Минске снова будет приложено много усилий со стороны немецкого министра иностранных дел для урегулирования конфликта на Донбассе. Как подчеркнул Мартин Шефер, в Берлине никогда не перестанут надеяться, что стороны конфликта все же по-настоящему будут воплощать Минские договоренности, сообщает агентство Reuters.

Встреча в Минске во вторник проведут по инициативе Берлина и Парижа. Ожидается, что участие в ней примут украинский министр иностранных дел Павел Климкин, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, его французский коллега Жан-Марк Эро и руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Во время предыдущей встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств четырех стран в октябре было решено разработать "дорожную карту" по имплементации Минских соглашений.

Напомним, 21 ноября президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о проведении в конце ноября встрече руководителей МИД стран «нормандской четверки».