Глава государства опроверг информацию о территориальных претензиях Путина к Украине в обмен на освобождение Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он прокомментировал информацию, что якобы основными требованиями Путина относительно освобождения Савченко были какие-то территориальные требования.

"Мы можем обсуждать территориальные вопросы относительно времени, алгоритма освобождения украинской территории и восстановления украинского суверенитета", - подчеркнул Порошенко.

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По словам президента, информация о территориальных требованиях - это чушь.

"Это полная чушь. Ну как вы себе представляете, чтобы мне, президенту Украины, кто-то ставил вопрос, чтобы я мог обсуждать какие-то территориальные требования? Я хочу опровергнуть это, и могу сказать, что не соответствует действительности информация о том, что якобы существуют какие-то тайные протоколы сионских мудрецов, сопровождающие освобождение Надежды Савченко", - подчеркнул Порошенко.