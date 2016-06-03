Президент прокомментировал возможность проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны только после введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая обеспечит безопасность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Могут ли быть выборы на оккупированных территориях Донбасса? Могут. Могут ли быть сейчас? Могут, если эти выборы проведет сам оккупант. И никак ни мы, ни мир эти выборы не признаем, так же, как мы не признали фейковые выборы 2 ноября 2014 года, так же, как мы не признаем фейковый референдум в Крыму, проведенный оккупантом", - подчеркнул президент.
"Будут ли выборы, предусмотренные Минскими соглашениями, по украинскому законодательству, которые будут проведены тогда, когда мы обеспечим механизм возобновления украинского суверенитета в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Могут, но мы все четко подчеркнули, что логика Минских соглашений предусматривает, что сначала должен быть выполнен компонент безопасности, и лишь затем вступает в силу политический компонент, гуманитарный компонент сопровождается", - сказал глава государства.
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По словам Порошенко, компонент безопасности состоит не просто в том, что прекращают стрелять, этого недостаточно. «Должны быть установлены на линии соприкосновения эффективные наблюдательные пункты, которые гарантируют выполнение условия о безопасности. Вместе с тем, должны быть установлены соответствующие посты международных сил, которые будут расположены в так называемых местах хранения оружия, и будут установлены соответствующие посты на неконтролируемом участке украинско-российской границы», - заявил президент.
"Кто может установить эти посты? Раньше говорили, что это может быть Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Что мы наблюдаем за последние две недели: оба дрона, которые использовала миссия ОБСЕ, были сбиты оккупантами, дронов у ОБСЕ больше не осталось, дроны позволяли устанавливать объективную картину, когда нарушался сепаратистами режим прекращения огня", - подчеркнул Порошенко
"Поэтому я четко поставил вопрос: мы должны решить вопрос о введении вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая обеспечит критерий безопасности в отдельных районах Донбасса", - сказал президент.