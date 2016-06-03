Президент прокомментировал возможность проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Могут ли быть выборы на оккупированных территориях Донбасса? Могут. Могут ли быть сейчас? Могут, если эти выборы проведет сам оккупант. И никак ни мы, ни мир эти выборы не признаем, так же, как мы не признали фейковые выборы 2 ноября 2014 года, так же, как мы не признаем фейковый референдум в Крыму, проведенный оккупантом", - подчеркнул президент.

"Будут ли выборы, предусмотренные Минскими соглашениями, по украинскому законодательству, которые будут проведены тогда, когда мы обеспечим механизм возобновления украинского суверенитета в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Могут, но мы все четко подчеркнули, что логика Минских соглашений предусматривает, что сначала должен быть выполнен компонент безопасности, и лишь затем вступает в силу политический компонент, гуманитарный компонент сопровождается", - сказал глава государства.

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По словам Порошенко, компонент безопасности состоит не просто в том, что прекращают стрелять, этого недостаточно. «Должны быть установлены на линии соприкосновения эффективные наблюдательные пункты, которые гарантируют выполнение условия о безопасности. Вместе с тем, должны быть установлены соответствующие посты международных сил, которые будут расположены в так называемых местах хранения оружия, и будут установлены соответствующие посты на неконтролируемом участке украинско-российской границы», - заявил президент.

"Кто может установить эти посты? Раньше говорили, что это может быть Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Что мы наблюдаем за последние две недели: оба дрона, которые использовала миссия ОБСЕ, были сбиты оккупантами, дронов у ОБСЕ больше не осталось, дроны позволяли устанавливать объективную картину, когда нарушался сепаратистами режим прекращения огня", - подчеркнул Порошенко

"Поэтому я четко поставил вопрос: мы должны решить вопрос о введении вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая обеспечит критерий безопасности в отдельных районах Донбасса", - сказал президент.