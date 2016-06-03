Постпред РФ при ОБСЕ признал, что российские боевики блокируют передвижение наблюдателей на Донбассе
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич признал, что российские боевики блокируют передвижение наблюдателей Специальной мониторинговой миссии на Донбассе.
Как сообщили в МИД РФ, об этом он заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине.
Кроте того, Лукашевич предложил "тщательней" патрулировать территории под контролем властей Украины, так как украинским военным "есть что скрывать".
"Ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ происходят с обеих сторон. Количественный перевес таких случаев на стороне ополчения определяется маршрутами патрулирования СММ, разной степенью информированности сторон о намеченных для посещения объектах. Если СММ будет патрулировать территорию под контролем Киева так же тщательно и внезапно, то количество нарушений с украинской стороны будет сопоставимым, а то и выше. Удивляют попытки некоторых коллег представить дело так, будто ополчению есть, что скрывать, а киевским силовикам нет", - сказал он.
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При этом постпред призвал "к осторожности в высказываниях о вооружении наблюдателей СММ или какой-то вооруженной полицейской миссии".
"Все вопросы, касающиеся выборов на Донбассе, в том числе их безопасности, должны решаться в рамках Контактной группы с представителями Донбасса. Односторонние заявления, пропагандистские "вбросы" не только значительно ухудшают условия работы СММ, но и вносят сумятицу в переговорный процесс. Заявление замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева – тому яркий образец. Пытаясь выдать желаемое за действительное, он искажает содержание «Комплекса мер», передергивает договоренности лидеров «нормандской четверки» о схеме дальнейших консультаций», - отметил он.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.