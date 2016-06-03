Постпред РФ при ОБСЕ признал, что российские боевики блокируют передвижение наблюдателей на Донбассе

Как сообщили в МИД РФ, об этом он заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине.

Кроте того, Лукашевич предложил "тщательней" патрулировать территории под контролем властей Украины, так как украинским военным "есть что скрывать".

"Ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ происходят с обеих сторон. Количественный перевес таких случаев на стороне ополчения определяется маршрутами патрулирования СММ, разной степенью информированности сторон о намеченных для посещения объектах. Если СММ будет патрулировать территорию под контролем Киева так же тщательно и внезапно, то количество нарушений с украинской стороны будет сопоставимым, а то и выше. Удивляют попытки некоторых коллег представить дело так, будто ополчению есть, что скрывать, а киевским силовикам нет", - сказал он.

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При этом постпред призвал "к осторожности в высказываниях о вооружении наблюдателей СММ или какой-то вооруженной полицейской миссии".

"Все вопросы, касающиеся выборов на Донбассе, в том числе их безопасности, должны решаться в рамках Контактной группы с представителями Донбасса. Односторонние заявления, пропагандистские "вбросы" не только значительно ухудшают условия работы СММ, но и вносят сумятицу в переговорный процесс. Заявление замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева – тому яркий образец. Пытаясь выдать желаемое за действительное, он искажает содержание «Комплекса мер», передергивает договоренности лидеров «нормандской четверки» о схеме дальнейших консультаций», - отметил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.