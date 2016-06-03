Путин хотел, чтобы Савченко отбывала наказание после возвращения в Украину - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на пресс-конференции.

Президент рассказал о шагах по освобождению Савченко, в частности, об обмене на российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.

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"Нам предлагали, чтобы передать Надежду для исполнения наказания. Я сказал, что этот способ неприемлем, потому что мы считаем Надежду невиновной, и решение этого суда не признаем. Привлечение нас в этот процесс создавало бы нам очень серьезные политические трудности ... Мне кажется, мы три раза по этому поводу говорили с президентом России Путиным по телефону. Было достигнуто понимание о том, что мы применяем право помилования", - сообщил Порошенко.

"Потом была назначена дата 18-е (мая), когда у меня появлялось право, согласно решению украинского суда, помиловать их (Александрова и Ерофеева). До этого, кстати, была тактика российских адвокатов, которые координировали свою деятельность с ФСБ, по искусственному затягиванию процесса по российским спецназовцам. Договорились о том, что затягивание с их стороны не будет, что было остановлено", - подчеркнул Порошенко.

Также он заявил, что договорился с Путиным о том, что не будет обжалования, чтобы искусственно не затянуть процесс возврата Савченко.