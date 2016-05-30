Украинские политзаключенные Афанасьев и Солошенко попросили Путина о помиловании

"Принципиальные договоренности о передаче Афанасьева и Солошенко — есть. И Порошенко это подтвердил. Однако идет обсуждение условий и механизмов передачи", — цитирует адвоката Афанасьева Александра Попков РИА Новости.

И Солошенко, и Афанасьев написали прошение президенту России о помиловании, скорее всего, передача их Украине будет осуществляться через этот механизм, полагает Попков.

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"У обоих имеются проблемы со здоровьем. Россия заинтересована их передать, а Украина — побыстрее их забрать", — сказал Попков, отметив, что не готов раскрывать детали, чтобы не сорвать переговоры.

Напомним, ранее Порошенко заявил о договоренности с Россией о возвращении Афанасьева и Солошенко в Украину.

Как сообщалось, Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме.

73-летнего Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения по обвинениям в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.