Порошенко пожаловался, что против изменений в Конституцию в части правосудия высказались те, кого он считал партнерами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Комментируя голосование в Верховной Раде за внесение изменений в Конституцию, президент поблагодарил те политические силы, которым "удалось выйти за рамки узких партийных интересов, и принять решение в интересах всей украинской нации".

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"Жаль только, что против реформы и на защиту судейской касты высказались те политические силы, которых я считал своими партнерами по демократическому европейскому лагеря", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (№3524).

За данное решение проголосовали 335 народных депутатов.

Из фракции «БПП» за закон проголосовали 138 депутатов, «Народного фронта» - 80, из «Оппозиционного блока» - 38, Радикальной партии – 1, «Батькивщины» - 13, «Видродження» - 22, «Воля народа» - 18, а также 25 внефракционных. От «Самопомочи» закон не поддержал ни один депутат.