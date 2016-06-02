В Совете Европы прокомментировали изменения в Конституцию в части правосудия
21:07, 02 июня 2016Политика
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал принятие Верховной Радой Украины конституционных изменений, направленных на реформирование судебной системы, "важным шагом" в правильном направлении на пути Украины к европейским стандартам.
Турбьёрн Ягланд / УНИАН
"Я приветствую сегодняшнее принятие Верховной Радой изменений в Конституцию Украины относительно судебной системы. Это - важный шаг в правильном направлении на пути Украины относительно соблюдения европейских стандартов", - заявил он.
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Ягланд заверил, что СЕ будет продолжать поддерживать Украину в вопросе защиты прав человека, соблюдения законности и в демократическом развитии страны.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 2 июня, приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (№3524). За данное решение проголосовали 335 народных депутатов.
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