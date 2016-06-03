"Мало кто понял": Савченко решила объяснить свое выступление с "гранатой" в Раде

Об этом она рассказала во время общения с журналистами в кулуарах Рады, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Конституция защищает себя на случай войны. При военном положении Конституция не меняется. Так что, возможно, многих напугала вчера моя речь с гранатой, это мало кто понял. Что я объяснила: если даешь где пробоину, один раз что-то нарушаешь, затем туда течет и течет все, что только угодно. Нельзя было этого делать. Хотя бы делать не так", - заявила Савченко.

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Напомним, вчера в Раде Савченко выступила с трибуны и заявила о том, что будет голосовать против изменений в Конституцию в части правосудия, объяснив свое решение сравнением Украины с гранатой.