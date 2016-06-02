Савченко в Раде сравнила Украину с гранатой, а Донбасс - с ее чекой (видео)

Говоря о гранате, Савченко подняла свою левую руку, в которой держала эспандер, имитируя таким образом боеприпас, передает "112 Украина".

"У нас Украина – это сейчас граната. У нее есть кольцо – это Конституция. Есть чека – наш Донбасс и основное тело гранаты – это наша Украина. Мы берем, сжимаем чеку с телом гранаты и дергаем "Конституцию", кольцо выбрасываем. А теперь попробуйте, вот кулак – это наша власть, а вот у нас в руках Украина, которая взрывается и разрывается. Пружина чеки хочет отскочить от гранаты, и вот возьмите эспандер, подержите в руке, сколько вы удержите? Возьмите в руку гранату и удерживайте. Если власть сможет после изменений в Конституции удержать Украину в целостности, то тогда мы можем сделать сейчас изменения. Если мы не готовы, то будет так: придет наша чека – Донбасс, "ЛНР", "ДНР", принесет и скажет: "Вы изменения в Конституцию сделали, а вот теперь наша Конституция, написанная Россией, принимайте ее". Здесь получится, тело Украины – это основное тело гранаты, получится Майдан и нас разорвет. Поэтому, пожалуйста, взвесьте каждое решение, потому что если бы это была граната, вы понимаете, чтобы случилось", - сказала Савченко.

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Также она заявила, что не поддержит проект судебной реформы.

"Я не готова как народный депутат, у меня меньше опыта, чем у вас, я понимаю, но я не готова брать на себя такое ответственное решение. Я буду голосовать против изменений в Конституцию. Когда война – Конституцию не трогать", - отметила Савченко.

Напомним, Рада включила в повестку дня проект судебной реформы и приступила к его рассмотрению.

Перед этим парламент принял новую редакцию закона "О судоустройстве и статусе судей".