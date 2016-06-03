Суд в четвёртый раз перенес заседание по делу снятия санкций с оператора лотерей "МСЛ"

Решение вынесено в связи с тем, что представитель Службы безопасности Украины, выступающий в качестве третьего лица на стороне ответчика, не успел ознакомиться с материалами дела.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Светлана Головчук в ходе заседания в четверг.

«Суд удовлетворил ходатайство (СБУ – УНИАН) о перенесении рассмотрения дела на 9 июня», - сказала судья.

Читайте такжеСуд перенес заседание по делу снятия санкций с оператора лотерей "МСЛ" на 2 июня

Помимо этого, представитель СБУ Андрей Михальченко обратился в суд с просьбой продолжить рассмотрение дела в закрытом судебном заседании, сославшись на ряд документов под грифом секретности.

«В документальных материалах, которые подтверждают наличие оснований для применения санкций к истцу, содержится информация, содержащая государственную тайну… В связи с этим хлопочу, чтоб дальнейшее рассмотрение дела происходило в закрытом судебном заседании», - отметил Михальченко.

Однако после 10 минут совещания, судьи посчитали данноеходатайство преждевременным.

«Суд обязывает представителя третьего лица Службы безопасности на следующем заседании предоставить документы. Если они содержат гриф секретности, то они должны быть надлежаще оформлены. Они в определенном режиме будут исследованы и вскрыты. Затем суд вернется к вопросу относительно продолжения проведения судебного заседания полностью или частично в закрытом режиме», - подытожила судья.

Руководитель юридического управления «МСЛ» Марина Слободниченко, которая также присутствовала в ходе заседания, сообщила журналистам, что компания «МСЛ» по-прежнему считает обвинения СБУ безосновательными и надеется на скорейшее решение дела. По ее словам, со времени применения антироссийских санкций компания понесла значительные финансовые и репутационные потери.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года Высший административный суд Киева перенес заседание по делу снятия санкций с одного из крупнейших украинских операторов лотерей «МСЛ» на 26 мая в связи с непредоставлением ответчиком документов, которые послужили основанием для принятия решения о включении компании «МСЛ» в «санкционный список». После чего на следующем судебном заседании, 26 мая, суд решил продлить перерыв в рассмотрении дела до 2 июня в связи с поступлением ходатайства о привлечении представителя Службы безопасности Украины к участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика.

16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.