Сегодня Рада рассмотрит отмену внеочередных выборов мэра Кривого Рога (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, включить в повестку дня сессии предполагается законопроект относительно работы электронной системы представления и обнародования декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, планируется включить в повестку дня законопроект об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка в многомандатном округе.

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В числе прочего депутаты рассмотрят законопроект, касающийся документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее спецстатус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины.

Будет рассматриваться также законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных.