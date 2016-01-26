Сегодня Рада рассмотрит отмену внеочередных выборов мэра Кривого Рога (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада Украины первым вопросом рассмотрит проект постановления об отмене решения ВР от 23 декабря о принятии в целом как закона проект закона о проведении внеочередных выборов Криворожского городского головы.
Как передает корреспондент УНИАН, включить в повестку дня сессии предполагается законопроект относительно работы электронной системы представления и обнародования декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Кроме того, планируется включить в повестку дня законопроект об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка в многомандатном округе.
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В числе прочего депутаты рассмотрят законопроект, касающийся документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее спецстатус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины.
Будет рассматриваться также законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных.