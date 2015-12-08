Минобороны заявило о завершении создания единого реестра военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак сегодня на брифинге во время публичного отчета о выполнении программы деятельности правительства.

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«Завершается создание единого государственного реестра военнослужащих», - заявил он, добавив, что в 2016 году также запланировано реформирование системы военкоматов в единые центры обслуживания военнослужащих с новыми структурами и новыми задачами.