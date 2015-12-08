Минобороны заявило о завершении создания единого реестра военнослужащих
14:55, 08 декабря 2015Политика
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В Украине завершается создание единого государственного реестра военнослужащих.
В 2016 году также пройдет реформа в системе военкоматов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак сегодня на брифинге во время публичного отчета о выполнении программы деятельности правительства.
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«Завершается создание единого государственного реестра военнослужащих», - заявил он, добавив, что в 2016 году также запланировано реформирование системы военкоматов в единые центры обслуживания военнослужащих с новыми структурами и новыми задачами.
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