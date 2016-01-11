В центре Киева неизвестные разбили авто журналистки, которая пишет книгу о Корбане (фото)

21:34, 11 января 2016
Политика
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Журналистка Светлана Крюкова сообщила о том, что неизвестные повредили ее автомобиль.

facebook.com/kryukova

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"В хорошие времена мы живем. Только что неизвестные разгромили на парковке мою машину, разбили стекла, прокололи шины. Впрочем, не страшно, мне давно не нравилась моя красная розвалюха", - отметила журналистка.

Кроме того, Крюкова уточнила, что из машины ничего не украли.

В классное время мы живем. Только что неизвестные разгромили на парковке мою машину, разбили стекла, прокололи шины. В ц...

Опубликовано Svetlana крюкова сергея11 января 2016 г.

Стоит отметить, что журналистка уже несколько месяцев пишет книгу о лидере УКРОПа Геннадие Корбане и освещает его кампанию.

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