Отец Корбана обратился к Порошенко с просьбой "остановить политическую расправу" над сыном

Отец лидера "Украинского объединения патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана - Олег Корбан - обратился к президенту Украину Петру Порошенко с просьбой остановить политическую расправу над сыном.

Данное письмо опубликовал мэр Днепропетровска Борис Филатов на своей странице в Facebook.

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"Это письмо о моем сыне. В 2014 году Геннадия Корбана назначили заместителем губернатора Днепропетровской области. За год его работы при должности он проделал колоссальную работу в тяжелое для страны время – работу по обороне и защите Днепропетровской и Запорожской областей. Тогда были сформированы добровольческие батальоны, собраны волонтеры, оказывалась материальная помощь защитникам нашей страны на фронте, о которой, думаю, Вы знаете. Фактически тогда мой сын стоял во главе целого процесса по обороне и защите нашего общего дома", - говорится в письме.

Олег Корбан отмечает, что его сын работал "на износ".

"Тогда он отказался от заработной платы, использовал свой личный автотранспорт, тратил личные средства для страны и армии. Мой сын фактически жил на работе. Спустя год перед уходом с этой должности, он добился того, что бюджет области стал профицитным", - пишет он.

Отец Корбана напомнил президенту, что Порошенко наградил Геннадия Корбана орденом «За мужество».

"Он освободил из плена более 600 наших солдат и по прибытии в Днепропетровск оказывал бескорыстную помощь раненым - восстанавливал их здоровье, возвращал их в строй. Я гордился тогда своим сыном, как никогда. И продолжаю гордится им сегодня", - отмечает Олег Корбан.

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"Я обращаюсь к Вам как к Президенту Украины, как к гаранту Конституции, как к человеку, наделенному властью народом – остановите судилище (не могу назвать это судом) над моим сыном, прекратите политическую расправу. Не исключаю, что эти решения и эти действия, которые происходят сегодня, и к которым приковано внимание уже не только общественности Украины, но и части европейского общества – не ваша вина. Возможно, это - ошибочные действия вашего окружения, которые доносят вам ложную информацию и подталкивают вас к неверным решениям, подрывающим Вашу репутацию как Гаранта Конституции", - призывает Олег Корбан в письме.

Он попросил Порошенко разобраться в ситуации и дать свою оценку.