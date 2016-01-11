Мэра Дебальцево признали невиновным в организации "референдума "ДНР"

В приговоре суда говорится, что в действиях Проценко отсутствует состав криминального правонарушения, передает "Четвертая власть".

Вина Проценко заключалась в том что 5 мая 2014 года, он, будучи городским головой г. Дебальцево, умышленно, с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины вопреки законам Украины, председательствуя на 74 внеочередной сессии Дебальцевского городского совета 6 созыва, вынес на рассмотрение сессии вопрос о выделении помещений для проведения в г. Дебальцево Донецкой области так называемого референдума 11.05.2014 года о предоставлении статуса государственной независимости самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

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"Реализуя свой преступный умысел, направленный на изменение границ территории и государственной границы Украины, Проценко В.В. выступил на заседании указанной сессии Дебальцевского городского совета 05.05.2014 года с призывами относительно изменения пределов территории и государственной границы Украины путем проведения референдума" - говорится в тексте приговора.

Обвиняемый Владимир Проценко свою вину не признал, и пояснил, что 5 мая 2014 года утром возле здания исполнительного комитета собралось около 400 граждан, которые не пропускали работников исполкома на работу, требовали проведения сессии, угрожая захватом исполкома и других админзданий, о чем он звонил в обладминистрацию и СБУ. Затем на двух КАМАЗах приехали вооруженные люди, как выяснилось позже из организации «Оплот». Исполком был окружен вооруженными людьми, которые требовали проведения сессии. К нему якобы подошли представители инициативной группы, которые требовали созвать сессию, но не сообщили, по каким вопросам. Орготделом были вызваны депутаты на сессию, на которую был вынесен вопрос о социально-политической ситуации.

Проценко утверждает, что в сессионный зал его сопровождали вооруженные люди. Затем он якобы открыл сессию, после чего выступил Вьюков от депутатского корпуса "Партии регионов" и предложил внести в повестку дня вопрос о выделении помещений для плебисцита. Голосованием депутатского корпуса данный вопрос был внесен в повестку дня сессии, а потом проголосовано и принято соответствующее решение. Сам текст решения сессии, по словам Проценко, он не готовил и не подписывал, печать также хранилась не у него.

В итоге суд согласился с показаниями Проценко и признал его невиновным.

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранители задержали скрывавшегося от следствия мэра города Дебальцево Донецкой области Владимира Проценко. Ранее он сымитировал свое похищение, а позже сделал попытку дестабилизировать работу государственных учреждений города, посеять панику среди жителей, заявив, что город окружен.