Аваков: Правоохранители задержали мэра Дебальцево



Об этом в пятницу вечером сообщает пресс-служба МВД.

Ранее он сымитировал свое похищение, а позже сделал попытку дестабилизировать работу государственных учреждений города, посеять панику среди жителей, заявив, что город окружен, отмечает глава МВД Арсен Аваков.

23 января сотрудники МВД совместно с СБУ задержали в городе Светлодарск Донецкой области Проценко. Он скрывался с июля 2014 года.

"Ранее его жена заявила, что он похищен неизвестными лицами, и по его заявлению было открыто уголовное производство по ст. 146 УК Украины. Однако правоохранительным органам было известно, что он непосредственно организовывал проведение референдума о создании "ДНР", принимал участие в создании так называемой Дебальцевской народной дружины, организовывал блокпосты сепаратистов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Дебальцево боевики обстреляли здание горотдела милиции

После освобождения Дебальцево от бандитов "ДНР" мэр Проценко исчез, имитируя свое похищение. Несколько дней назад он появился в городе Дебальцево и заявил, что он мэр и приступает к исполнению своих служебных обязанностей. 22 января Проценко сделал попытку дестабилизировать работу государственных учреждений города, посеять панику среди жителей, заявив, что город окружен", - отметил Аваков.