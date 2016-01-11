Депутат в ответ Путину: первоочередное условие - прекращение огня, а потом уже об изменениях в Конституцию и выборах

Об этом он сказал УНИАН, комментируя заявление президента России Владимира Путина об отказе вернуть Киеву контроль над государственной границей между Украиной и РФ на временно оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.

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"Пусть Путин откроет Минские соглашения и посмотрит, что первый пункт Минских соглашений, первый шаг - это прекращение огня. Мы сейчас видим, что прекращения огня никакого нет. Может, надо начать выполнять первый пункт, а потом уже требовать, чтобы были использованы все остальные пункты?", - отметил Фирсов.

Он выразил мнение, что сейчас на международных площадках необходимо подчеркивать, что "именно российская сторона, именно сторона, скажем так, террористов, не выполняет эти Минские соглашения, потому что первый пункт говорит о том, что должно быть прекращение огня".

"Это основа, это база. Если нет прекращения огня, ни о каких изменениях в Конституцию, ни о каких выборах, перевыборах и тому подобном вообще нельзя даже думать", - сказал депутат.

Кроме того, Фирсов отметил, что Путин понимает только аргументы силы, санкций и давления.

"Сидя за круглым столом прийти к некоему компромиссу - это не про Путина. Путин искусственно развязал этот конфликт. Путин понимает, что окончание этого конфликта должно быть тоже, скажем так, искусственным", - сказал он и добавил, что необходимо "только давить, только выставлять условия, только показывать, что Украина сильна, и весь мир также сильнее России".

На вопрос, кто конкретно и как именно должен ответить на заявление Путина, депутат высказал мнение, что, возможно, стоит через парламент принять обращение к парламентам европейских стран или же целый отчет с призывом продолжать санкции против России.

Как сообщал УНИАН, в интервью немецкому изданию Bild Путин заявил об отказе вернуть Киеву контроль над государственной границей между Украиной и Россией на временно оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.