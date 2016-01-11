Путин рассказал, при каком условии Киев вернет контроль над госграницей на оккупированном Донбассе

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

"Пункт 9‑й (Минского соглашения) ‒ восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины на основании закона Украины о конституционной реформе к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11, то есть проведения конституционной реформы", - сказал Путин.

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"То есть, сначала конституционная реформа, политические процессы, а потом на основе этих процессов создание атмосферы доверия и завершение всех процессов, в том числе закрытие границы. Наши европейские партнёры ‒ и канцлер ФРГ, и президент Франции ‒ должны как‑то побольше вникать, мне кажется, в эти проблемы", - добавил он.

При этом Путин заявил, что в Минских соглашениях записано о изменениях в Конституцию на постоянной основе.

"Здесь написано, что изменения в Конституции должны быть на постоянной основе. Правительство Украины внесло в переходные положения, имплементировало туда закон об особом статусе этих территорий, ранее принятый. Но этот закон, который они внесли в Конституцию, принят всего на три года. Два года уже прошло. Мы когда в Париже встречались, и канцлер ФРГ, и президент Франции согласились с тем, что этому закону должен быть придан другой характер, и он должен быть включён туда на постоянной основе. И президент Франции, и канцлер это подтвердили. Так эта Конституция не была проголосована даже в том виде, в котором она сейчас есть, а закону так и не придан статус постоянно действующего. Как можно требовать от Москвы то, что должны сделать в Киеве наши коллеги своим решением?", - заявляет Путин.

Напомним, в МИД РФ заявили, что Минские соглашения по Украине продлеваются на 2016 год.