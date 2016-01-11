Мартыненко: с 7 декабря как свидетель даю объяснения правоохранителям, все спекуляции здесь безосновательны

Об этом сообщила его пресс-служба. “По уважительным причинам адвокаты попросили Национальное антикоррупционное бюро Украины перенести на другой день мой приход в качестве свидетеля, были предоставлены соответствующие документы. Это чисто технический момент, но начались какие-то странные заявления и спекуляции. Я больше всего заинтересован в том, чтобы как можно быстрее расставить точки над “і” вокруг всех фейковых обвинений и доносов. И сотрудничаю здесь со всеми правоохранительными органами”, - подчеркнул Николай Мартыненко.

Читайте такжеВ "Народном фронте" прокомментировали отказ Мартыненко от депутатского мандата

Так, 7 декабря 2015 года Николай Мартыненко как свидетель дал объяснения в Генеральной прокуратуре Украины по запросу чешской прокуратуры о правовой помощи, отмечает его пресс-служба.

22 декабря он в качестве свидетеля ответил на вопросы следователей Национальной полиции в Одесской области. Одна из статей, по которой ею осуществляется уголовное производство под руководством Одесской прокуратуры, звучит как “нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах”. “Но я дал ответы на все вопросы, хотя о нарушении правил безопасности - это что-то новое”, - цитирует Николая Мартыненко его пресс-служба.

“Я сознательно пошел на отказ от депутатского иммунитета, а заявления о якобы “игре” с моей стороны были конспирологическими “баснями”. Я предоставляю ответы правоохранителям на все вопросы и готов делать это и впредь, чтобы как можно быстрее установить истину. Теперь, когда ситуация переведена чисто в юридическую плоскость, заказчикам и исполнителям дискредитационной пиар-кампании против меня будет намного труднее. 10 млн. долларов были потрачены ими впустую, но они продолжают истерить и маниакально оплачивать публикации в зарубежных и отечественных СМИ”, - подчеркнул он.

“Хочу подчеркнуть, что ни в Украине, ни за ее пределами никаких обвинений или подозрений мне не предъявлялось. Я предоставляю объяснения исключительно как свидетель и юридически докажу всю беспочвенность обвинений в СМИ в мой адрес”, - отметил Николай Мартыненко.

“НАБУ или любые другие уполномоченные органы имеют право проверять любую информацию – даже если она связывается с моим именем искусственно и на основании заказных материалов в СМИ. Мне уже приходилось в 2005 году опровергать распечатки статей и доказывать свою правоту в суде”, - сказал Николай Мартыненко. “Посмотрим, что будут делать заказчики и исполнители грязной информационной кампании после того, как все их обвинения рассыпятся”, - отметил он.