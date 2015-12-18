Прокуратура вызвала Мартыненко на допрос по делу о расследовании коррупционных схем на ОПЗ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«В настоящее время допрошено более 20 свидетелей, в том числе руководителей, членов правления завода и Жвания Давида Важаевича. Кроме того, прокуратурой Одесской области вызван на допрос народный депутат Украины Мартыненко Николай Владимирович», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, в ходе которого расследуется факт причинения вреда государству на сумму более 4 млрд грн. В ходе досудебного расследования проведены санкционированные обыски в помещениях ОАО «Одесский припортовый завод».

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Следствие проверяет версию использования мощностей предприятия для присвоения участниками схемы сверхприбылей, которые должны были поступать в государственный бюджет Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНИАН, в ноябре глава Одесской облгосадминистрации, руководитель Наблюдательного совета реформ на госпредприятиях Михеил Саакашвили заявил, что заключенный Одесским припортовым заводом контракт на закупку газа наносит ущерб государству в размере 90 млн долл. в год, обвинив в причастности к этому ряд известных в Украине людей, включая народного депутата из фракции «Народный фронт» Мартыненко.

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Кроме того, 26 ноября народный депутат Сергей Лещенко продемонстрировал документы, которые, по его словам, подтверждают информацию о том, что против Мартыненко в Швейцарии открыто уголовное дело. Лещенко утверждал, что "компания Мартыненко Bradcrest investments SA заключила договор с компанией ŠKODA о том, что его компания будет получать комиссию со всех договоров с участием "Энергоатома" (Украина), и при этом комиссия составляла с каждого платежа 15-20%".

1 декабря пресс-служба Мартыненко распространила его заявление о том, что в аппарате Верховной Рады зарегистрировано его заявление о сложении депутатских полномочий.