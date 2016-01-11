Путин отказался считать себя невестой

Об этом он заявил в интервью изданию немецкому изданию Bild, опубликованном на сайте Кремля.

Говоря об аннексии Крыма и ухудшении связей с Западом, Путин заявил, что отношения между государствами строятся "немножко по‑другому", не как отношения между людьми.

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"Я не друг, не невеста и не жених, я Президент Российской Федерации. 146 миллионов человек – у этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. Мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромиссы, но, конечно, на базе международного права, единообразно всеми понимаемого", - заявил Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.