Новый год в Крыму: свет в Керчи дали под выступление Путина

В частично обесточенном Крыму жилые дома Керчи подключили к электроэнергии за 5 минут до начала новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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При этом в некоторых районах города Новый год все же пришлось встречать в темноте. Горожане рассказывают, что дорезали салаты при свечах, хотя успеть все новогодние приготовления старались засветло.

Из-за отсутствия электроэнергии в течение дня 31 декабря не работали крупные сетевые супермаркеты. Жители города жаловались, что не могут докупить необходимые продукты. Были закрыты многие магазины. В связи с этим наплыв покупателей наблюдался на городских рынках.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря ночью в районе села Богдановка Каховского района в результате срабатывания системы релейной защиты были прервано поставки электроэнергии по линии 220 ПЛ "Каховская-Титан". Подача электроэнергии в оккупированный Крым полностью прекратилась. Два района Херсонской области, Каланчакский и Чаплинский, были подключены по резервной схеме.

По выводам экспертов взрывотехнической службы, которая работала на месте аварии, опору подорвали.