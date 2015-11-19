В ЕС уже не требуют заменить "людей Шокина" в комиссии Антикоррупционной прокуратуры

В Евросоюзе уже не требуют заменить представителей, назначенных по квоте ГПУ, в составе комиссии по отбору Антикоррупционного прокурора.

Читайте такжеЕвродепутат: ГПУ полностью растратила кредит доверия в расследовании преступлений, совершенных на Евромайдане

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Ган, передает Европейская правда.

"В отношении комитета по избранию антикоррупционного прокурора – в ЕС действительно была озабоченность относительно отдельных лиц по квоте генпрокурора", - отметил Иоганнес Ган.

"Но состоялись переговоры президента Юнкера с президентом Порошенко, после которых имела место ротация. После этого новых требований мы пока не имеем", - добавил он.

Напомним, ранее между Украиной с одной стороны и ЕС и США с другой возникла дискуссия относительно состава комиссии по отбору руководителя Антикоррупционной прокуратуры. Представители Запада настаивали на замене нескольких лиц, избранных по квоте ГПУ. 6 ноября на сайте Генпрокуратуры появилась информация об изменениях в комиссии, однако Юрий Севрук, из-за которого в частности шли споры, остался в ее составе.