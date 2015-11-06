Шокин изменил состав комиссии по отбору кандидатов на должности в антикоррупционной прокуратуре

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Так, приказом генерального прокурора от 6 ноября «из состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на занятие должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре исключен начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Юрий Грищенко и заместитель начальника Департамента кадровой работы Николай Садовый».

В то же время членами конкурсной комиссии по отбору кандидатов на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре этим приказом определены исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс и председатель общественной организации «Всеукраинский союз ветеранов АТО» Тарас Ткалич.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября состоится очередное заседание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.