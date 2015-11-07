Порошенко: обновлен состав комиссии по избранию сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом Порошенко сказал в интервью программе Conflict Zone, передает Deutsche Welle.

"На следующий же день мы устранили этих людей из конкурсной комиссии и включили тех, кого предлагал Европейский Союз, включительно с господином Кесслером", - отметил глава государства.

Главная цель, подчеркнул президент - ввести новую антикоррупционную систему с первого декабря. "Эта система должна иметь доверие украинского народа, украинской власти, наших европейских и американских партнеров", - отметил Порошенко.

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Ранее Представительство ЕС в Украине призвало украинскую власть принять срочные меры, чтобы "отреагировать на обоснованные опасения гражданского общества и экспертов по формированию конкурсной комиссии по выбору антикоррупционного прокурора". Речь идет о четырех членах комиссии, делегированных в августе генеральным прокурором Виктором Шокиным. Генпрокурор делегировал прокуроров, по части из которых ранее звучали обвинения в коррупции.

В представительстве ЕС подчеркивают, что конкурсная комиссия должна состоять из "независимых и уважаемых членов, которые имеют полное доверие общества". Однако, несмотря на заявления Порошенко о замене членов комиссии, в адрес которых звучала критика, в пятницу, 6 ноября они приняли участие в заседании комиссии. "По меньшей мере трое из прокурорской "четверки" принимали участие в сегодняшнем заседании комиссии", - сообщил DW секретарь комиссии Виталий Шабунин.

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Уже после заседания на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, что двух из четырех прокуроров в составе комиссии Виктор Шокин своим приказом заменил на представителей гражданского общества.