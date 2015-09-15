Парубий закрыл заседание Рады и призвал нардепов не повторять завтра сегодняшний позор

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий напомнил, что следующее заседание состоится завтра в 10 часов.

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Он призвал народных депутатов прийти на заседание и активно работать, чтобы “не делать такой позор, который был сегодня”, то есть речь идет о том, чтобы в сессионном зале было достаточно голосов для принятия решений.