Нардепы дважды провалили голосование за отставку вице-премьера Вощевского

Как передает корреспондент УНИАН, оба раза постановление не набрало необходимых 226 голосов.

В частности, во время первого голосования — лишь 205 голосов.

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