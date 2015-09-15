Нардепы дважды провалили голосование за отставку вице-премьера Вощевского
13:46, 15 сентября 2015Политика
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Верховная Рада дважды не поддержала проект постановления об отставке вице-премьер-министра Украины Валерия Вощевского (№3087).
Постановление об отставке Вощевского дважды не набрала необходимых голосов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, оба раза постановление не набрало необходимых 226 голосов.
В частности, во время первого голосования — лишь 205 голосов.
Читайте такжеПорошенко призывает Кабмин и ВР уволить ВощевскогоКак сообщал УНИАН, 1 сентября Вощевский заявил, что слагает с себя полномочия вице-премьер-министра. Он отметил, что решение Радикальной партии о выходе из коалиции было принято единогласно, в связи с чем партия не может иметь своего представителя в правительстве.
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