Кризис с мигрантами в ЕС не должен повлиять на либерализацию визового режима с Украиной - посол Польши

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол Польши в Украине Генрик Литвин на заседании медиа-клуба, посвященном украинско-польским отношениям.

Посол рассказал, что пока проблема беженцев в Европе практически не затронула Польшу. По его словам, в случае с присутствием украинцев в Польше есть определенные вопросы, но они не являются драматичными или негативными. Многие украинцы уезжают легально в Польшу учиться или работать с соответствующими документами.

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"Если речь идет о влиянии на процесс либерализации - никто не может сказать, что не будет никакого влияния, потому что вообще-то вопрос миграции несколько иначе выглядит после тех последних пятнадцати дней, чем раньше, но в то же время все специалисты говорят, что сейчас на том этапе, на котором идет процесс либерализации, это уже не вопрос политических решений - они приняты. Это вопрос технических условий и технических практик, оценки специалистов в различных конкретных отраслях", - сказал Литвин.

Он добавил, что если критерии по выполнению плана действий по визовой либерализации Украиной будут выполнены, то тогда должна быть соответствующая оценка со стороны ЕС. "Еще раз повторяю, мы на таком этапе, что конкретные действия не могут быть не приняты во внимание, если эти действия будут выполнены, то оценка может быть только одна", - сказал дипломат.

Посол отметил, что в Евросоюзе также все понимают различия между Украиной и странами южного соседства из Африки и Ближнего Востока.