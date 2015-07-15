Страны Шенгена существенно снизили уровень мультивиз для украинцев - Климкин

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление министра иностранных дел Павла Климкина во время заседания парламентского комитета по европейской интеграции.

"Некоторые страны делают вид, что все остается как есть, но на фоне внутреннего давления они меняют визовую практику", - сказал Климкин.

По его словам, такие консулы признают, что порой не выдают многоразовые визы, даже если заявитель имеет на это право.

"Они нам говорят, что лучше выдать несколько виз, чем долгосрочные визы... Таких стран немного, их можно пересчитать по пальцам одной руки", - рассказал Климкин.

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По его словам, МИД сейчас оказывает давление на эти консульства и соответствующие столицы, требуя вернуться к предыдущей практике.

Министр не стал называть перечень "проблемных" консульств.