Россия помешала членам Меджлиса выехать на Всемирный конгресс крымских татар в Анкару

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Меджлиса.

«31 августа члены Меджлиса крымскотатарского народа Энвер Куртиев, Зейнур Якубов и Динара Сейтгазиева намеревались выехать за границу для участия в работе II Всемирного конгресса крымских татар.

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Однако по дороге позвонил следователь и сообщил о том, что на 1 августа Энверу Куртиеву необходимо явиться на допрос в следственный комитет РФ по республике Крым, вследствие чего членам Меджлиса пришлось вернуться обратно», - говорится в заявлении.

Кроме того, первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу, заместителю главы Миллий Меджлиса Ильми Умерову, председателю Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заиру Смедляеву, а также председателю Симферопольского регионального меджлиса Леммару Юнусову были выданы повестки на допрос на 1 августа 2015 года – день начала работы II Всемирного Конгресса крымских татар.

Таким образом, большинство членов Меджлиса были лишены возможности учувствовать в конгрессе.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня во время рабочего визита в Турцию примет участие во II Всемирном конгрессе крымских татар.

Об участии в конгрессе заявили 180 крымскотатарских организаций из 12 стран мира, в частности, политические деятели, послы, представители дипломатических миссий, ученые, журналисты из стран ЕС, США и Канады.

Заседания конгресса будут проходить 1-2 августа и коснутся координации дальнейших действий крымских татар в условиях незаконной аннексии Крыма, а также нарушения их прав, свобод и угрозы национального истребления.

Ранее МИД выразил решительный протест против создания Россией искусственных препятствий для участия представителей крымскотатарского народа во Всемирном конгрессе крымских татар.