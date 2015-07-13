Оккупанты Крыма увидели опасность в проведении Всемирного конгресса крымских татар

Заместитель председателя так называемого Госсовета оккупированного Крыма Ремзи Ильясов назвал «опасным мероприятием» намеченный к проведению с 31 июля по 2 августа 2015 года в Анкаре Всемирного конгресса крымских татар.

Об этом он заявил на встрече с крымско-татарской общественностью в Керчи, передает сайт оккупантов Крыминформ.

По словам Ильясова, "конгресс на бумаге" существует 6 лет.

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«Ряд критиков и в диаспоре, и в национальном движении говорили, что его надо созвать, переизбрать или просто закрыть. Зачем его сейчас проводить, когда он ничего не делает? Я полагаю, что цель будет одна – кого-то переизбрать председателем, чтобы получить в свои руки формальный ресурс – от имени организации делать какие-то заявления», - отметил он.

Ильясов заявил, что 25 июля будет проведен расширенный форум с участием общественности, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, в том числе связанную с проведением предстоящего Всемирного конгресса крымских татар.

«Мы знаем, какие могут ожидать крымских татар, которые в Крыму живут, последствия этого конгресса. Ничего хорошего нам от этого ждать не надо. Участвовать в конгрессе, где будут осуждать твоих соотечественников и поносить твою страну, твой Крым, я бы не хотел», - подытожил Ильясов.

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Напомним, решение о проведении Всемирного конгресса крымских татар было принято по итогам заседания платформы крымскотатарских организаций Турции, которое проходило в Анкаре. Еще в феврале 2015 года 43 крымскотатарские организации Турции решили объединить свои усилия и сотрудничать в рамках единой платформы.

Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев предположил, что у делегатов конгресса могут возникнуть трудности с возвращением на полуостров, а глава крымскотатарского Меджлиса заявил, что ФСБ России пытается ​дискредитировать​ конгресс.