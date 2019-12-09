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Зеленский и Путин не договорились о выборах в ОРДЛО и выводе российских войск – СМИ

23:47, 09 декабря 2019
Политика
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Участники "нормандской четверки" за столом переговоров / REUTERS

На встрече лидеров «нормандской четверки» президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не договорились о проведении выборов на оккупированном Донбассе и выводе оттуда российских войск.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в украинской делегации.

Сообщается, что Зеленский якобы предлагал провести выборы через полтора суток после вывода иностранных войск из Донбасса, но Путин на это не согласился.

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