Зеленский и Путин не договорились о выборах в ОРДЛО и выводе российских войск – СМИ

Сообщается, что Зеленский якобы предлагал провести выборы через полтора суток после вывода иностранных войск из Донбасса, но Путин на это не согласился.

На встрече лидеров «нормандской четверки» президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не договорились о проведении выборов на оккупированном Донбассе и выводе оттуда российских войск.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в украинской делегации.

Сообщается, что Зеленский якобы предлагал провести выборы через полтора суток после вывода иностранных войск из Донбасса, но Путин на это не согласился.