Путин прокомментировал встречу с Зеленским (видео)

После двух часов переговоров четырех лидеров стран «нормандской четверки» они были прерваны ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским «один на один».

Об этом Путин рассказал российским журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским.

«Хорошо, доволен», – ответил он.

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата». Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

После двух часов переговоров четырех лидеров стран «нормандской четверки» они были прерваны ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.

Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по результатам встречи.