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Путин прокомментировал встречу с Зеленским (видео)

22:51, 09 декабря 2019
Политика
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REUTERS

Об этом Путин рассказал российским журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским.

«Хорошо, доволен», – ответил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата». Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.

После двух часов переговоров четырех лидеров стран «нормандской четверки» они были прерваны ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Ожидается, что после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.

Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по результатам встречи.

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Новость в сюжете: Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже
Теги: #Путин#нормандский формат