В оккупированном Крыму силовики схватили жителя Бахчисарайского района
В селе Белокаменка Бахчисарайского района оккупированного Крыма утром 17 октября прошел обыск. Местного жителя Наримана Абляєва вывезли в неизвестном направлении.
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Об этом сообщает «Крым.Реалии». Информацию также подтвердил крымскотатарский активист Исмаил Рамазанов.
Напомним, по данным общественной организации "КримЅОЅ", в местах лишения свободы в РФ и на территории оккупированного Крыма удерживают 87 украинских политзаключенных.
Украинские правозащитные организации расценивают обыски, аресты и обвинения крымских татар в терроризме как давление на активистскую среду на полуострове, как этническую дискриминацию и преследования по национальному и религиозному признакам