В РФ и оккупированном Крыму находятся 87 украинских политзаключенных - "КрымSOS"

63 из них - это крымские татары, которых незаконно обвиняют в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".

В местах лишения свободы в РФ и на территории оккупированного Крыма удерживают 87 украинских политзаключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила координатор общественной организации "КрымSOS" Тамила Ташева.

По словам Ташевой, на данный момент по "делам Хизб ут-Тахрир" проходит 63 крымских татарина, а в общей сложности в местах лишения свободы на территории оккупированного Крыма и в РФ находятся 87 украинских политзаключенных.

Она сообщила, что украинские правозащитные организации подали списки политзаключенных в Офис президента.

"С нами коммуницировали и сказали, что ни о ком не забудут, и что идет работа по каждому из политзаключенных", - отметила Ташева.

Читайте такжеПроцесс очередного обмена удерживаемыми лицами c РФ находится на решающей стадии – Пристайко (видео)

Она добавила, что украинские правозащитные организации расценивают обыски, аресты и обвинения крымских татар в терроризме как давление на активистскую среду на полуострове, как этническую дискриминацию и преследование по национальному и религиозному признакам и считают такие действия РФ в Крыму "гибридной депортацией" татар.

По словам крымскотатарской активистки Мумине Салиевой, супруги фигуранта второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Сейрана Салиева, крымских татар на полуострове преследуют за их активную позицию и мирный протест против действий оккупационной власти.

"Мой супруг - это не только мой спутник жизни, для меня он и олицетворение борьбы, борьбы не только за свою свободу и свободу политзаключенных, а также за защиту своего народа... Сегодня на него навесили клише террориста... Он пожертвовал своей свободой, чтобы общественность как в Крыму, так и за его пределами, увидела воочию, как из полезных ячеек социума делают так называемых террористов и экстремистов… Это всё показатель того, что сегодня репрессируют крымскотатарский народ", - подчеркнула она.

Салиева отметила, что правозащитники и активисты в Украине и на международной арене рассказывают о преследованиях крымских татар, однако, по ее словам, Украине и мировому сообществу необходимо усилить все возможные рычаги давления, а также использовать допустимые механизмы, чтобы РФ прекратила репрессии в отношении крымских татар.

"Безусловно, обменные процессы - это возможность освободить политзаключенных, узников, которые сегодня удерживаются в тюрьмах, условия в которых приравниваются к нечеловеческим пыткам…

Но наряду с этим важно понимать, что обмен - это не коренное решение тех репрессий, которые сегодня происходят в Крыму, поэтому мы боремся за освобождение всех политзаключенных, но также мы боремся за освобождение крымскотатарского народа из оков несправедливости, беззакония и зла в отношении него...

Читайте такжеЗеленский рассказал, при каких условиях и когда пройдет следующий обмен с Россией

Освобожденные в рамках возможного обмена крымские татары будут невъездными в Крым, они будут оторваны от своих корней, а процесс преследования и давления не остановится, с ним нужно бороться, и это должно происходить до тех пор, пока крымские татары не смогут спокойно жить на своей земле", - подчеркнула активистка.

Глава "КрымSOS" также подчеркнула, что в Украине до сих пор на законодательном уровне не урегулирован статус политзаключенных и военнопленных, который бы гарантировал предоставление им медицинской и социальной помощи.

"До сих пор нет базового закона, который бы урегулировал статус людей, которых удерживают по политическим мотивам. Поэтому мы - правозащитные организации и родственники - настаиваем на скорейшем принятии такого законодательного акта... Мы надеемся, что он будет внесен от имени президента как неотложный и будет принят Верховной Радой", - заявила Ташева.

По ее данным, в ближайшие несколько недель Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц направит доработанный вместе с правозащитными и общественными организациями законопроект в Офис президента.