Суд повторно отказался арестовывать имущество Ющенко

В Генпрокуратуре заявляют, что будут жаловаться на судью Виталия Писанца за манипуляции, допущенные им в ходе принятия решения на соответствующее ходатайство.

Печерский суд Киева повторно отказал в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко в рамках дела о пособничестве следующему экс-президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Андрей Радионов.

По его словам, в связи с тем, что ранее судья Печерского суда Вячеслав Пидпалый уже отказал в аресте имущества Ющенко, Управление спецрасследований повторно обратилось с аналогичным ходатайством, перед этим обжаловав решение Пидпалого в Киевском апелляционном суде. "Апелляция - не самый быстрый процесс, поэтому мы параллельно, чтобы исключить отчуждение имущества, обратились с повторным ходатайством. 24 июля судья Писанец рассмотрел, а 25 июля вынес постановление об отказе в аресте имущества Ющенко", - сказал Радионов.

Также он добавил, что в Управлении спецрасследований считают это решение Писанца таковым, которое вынесено с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса, а потому не только направили апелляционную жалобу на это решение, но и будут жаловаться на самого судью в Высший совет правосудия.

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"Мы не можем сказать, что решение суда незаконное, но мы считаем, что при вынесении решения были допущены существенные нарушения требований УПК, в связи с чем на это решение подана апелляционная жалоба. А во-вторых, поскольку такие нарушения носят системный характер, мы обратимся в Высший совет правосудия, чтобы он дал оценку действиям судьи, поскольку Писанец, кроме нарушений норм УПК, допустил подделки: например, в постановлении об отказе в аресте имущества Ющенко изложены обстоятельства, которые не исследовались судьей, поскольку их не было в материалах ходатайства, но эти обстоятельства приведены в предыдущем постановлении судьи Пидпалого. То есть обстоятельства, которые исследовал судья Пидпалый, не исследовались судьей Писанцем, поскольку о них мы не заявляли в своем ходатайстве. По нашему мнению, это подтверждает, что между обеими судьями существуют общие согласованные действия вместе с подозреваемым Ющенко", - сказал Радионов.

Также он отметил, что Писанец, отказывая в аресте имущества, сослался на якобы необоснованные подозрения Ющенко, что в случае рассмотрения вопроса об аресте имущества не имеет значения, поскольку обоснованность подозрения оценивается судом при избрании меры пресечения для лица.

Также Писанец в постановлении отметил, что якобы дело по Межигорью подследственно Национальному антикоррупционному бюро Украины, однако, как отметил Радионов, это не так, поскольку дело расследуется еще с 2014 года, когда НАБУ не существовало.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2018 года Печерский райсуд Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где с 2010 по 2014 год жил Янукович.

Имущество резиденции было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киев 10 августа того же года).

В конце мая АРМА избрала управляющим резиденцией "Межигорье" компанию "Скомпани".

В июне 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Ющенко по делу о механизме вывода из государственной собственности резиденции "Межгорье" в 2007 году.

10 июля судья Печерского суда Киева Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства относительно ареста имущества Ющенко.

Ющенко отвергает предъявленные ему обвинения. "Да, действительно, 4 июня по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочищем "Межигорье", - написал Ющенко в Facebook и добавил, что усматривает в деле политический подтекст.