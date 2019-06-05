ГПУ выдвинула Ющенко подозрение по делу о присвоении Януковичем Межигорья – соцсети

Утверждается, что подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Об этом сообщает Telegram-канал «Лещенко Тут».

Объясняется, что подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

«Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то – вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрение направлено Ющенко по почте.