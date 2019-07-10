Суд отказался арестовать имущество экс-президента Ющенко

Прокуратура намерена обжаловать решение сразу после его получения.

Судья Печерского суда Киева Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров Управления спецрасследований по аресту имущества 4-го президента Украины Виктора Ющенко в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Атаманчук.

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Атаманчук отметил, что вчера в Печерском суде было рассмотрено ходатайство Управления спецрасследований касаемо ареста имущества Виктора Ющенко, однако судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении этого ходатайства. Мотивация такого решения пока еще неизвестна, поскольку полного текста решения еще нет.

Однако прокурор заверил, что когда решение будет получено, оно будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с ходатайством об аресте имущества экс-президента Украины Виктора Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье".