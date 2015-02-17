Сергеев призвал Россию не вмешиваться в дела Украины по поводу Конституции и налаживания диалога с гражданами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил после голосования на заседании Совета безопасности ООН за резолюцию о ситуации на востоке Украины.

"То, что сегодня было названо "воссоединением" Крыма, в международном праве называется: оккупация, аннексия в результате агрессии! Точка. Мы об этом будем еще говорить", - отметил Сергеев.

Также он обратил внимание на так называемые "гуманитарные конвои" Российской Федерации. "Это является вызовом международному праву, которое определяет порядок поставок гуманитарной помощи в другую страну", - добавил дипломат.

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При этом он также прокомментировал постоянные заявления российской стороны по поводу украинской конституции.

"То, что мы отвергаем, и то, что Россия пытается постоянно вмешаться, это указывает нам, как мы должны развиваться, какой конституционный строй у нас должен быть, какой должна быть следующая конституция. Обо всем этом было четко сказано всему нашему народу. В отношении восточных регионов, да и не только было сказано, что идёт работа о том, что будет децентрализация с увеличением полномочий органов власти. Поэтому еще раз прошу... Не вмешивайтесь в наши дела! Мы сами решим как жить, что строить и как найти диалог со своими собственными людьми", - подчеркнул Сергеев.