Порошенко: 20% пропаганды РФ касается религии, но церковную карту разыграть не дадим

Таким образом, почти 20% пропаганды касаются религиозных материалов, заявил президент Петр Порошенко на встрече с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Об этом сообщает сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент подчеркнул, что в Украине все церкви и религиозные организации имеют равные права.

"Никаких сомнений, что нам удастся отбить эту информационную агрессию. Церковную карту мы разыграть не дадим", - подчеркнул президент.

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Президент напомнил, что во время Революции достоинства молитва и поддержка святых отцов очень помогала украинцам в борьбе. "Это слово Божие, которое звучало днем и ночью, заряжало энергией, было указателем", - подчеркнул он. Порошенко призвал поддерживать украинских военных, которые сегодня защищают Украину от агрессии.

На встрече также был поднят вопрос о ликвидации экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. Президент отметил, что общество должно иметь надежную защиту от шагов, которые разрушают общественную мораль, однако этим не должен заниматься государственный бюрократический орган, который себя дискредитировал.