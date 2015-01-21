Назарбаев призвал Обаму более активно искать пути урегулирования ситуации на Донбассе

Как сообщается на сайте президента Казахстана, об этом Назарбаев сказал в телефонном разговоре с Обамой.

«Президент Казахстана выразил просьбу в адрес своего американского коллеги о более активном подключении к поиску компромисса по украинскому вопросу», - говорится в сообщении.

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Также в ходе беседы Назарбаев проинформировал Обаму о том, что он лично занимается данным вопросом, который, по мнению казахстанской стороны, может решиться путем переговоров на уровне глав Украины, России, Германии и Франции.

Кроме того, президент Казахстана отметил, что экономические санкции в отношении России влияют и на центрально-азиатский регион.

В свою очередь президент США заверил Назарбаева, что является приверженцем дипломатического разрешения ситуации в Украине, подчеркнув, что для этого, в первую очередь, необходимо выполнение Минских договоренностей.

Обама также высоко оценил усилия Казахстана в деле укрепления международной безопасности и выразил надежду, что Назарбаев продолжит оказывать активное содействие поиску мирного решения конфликта в Украине.