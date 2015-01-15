Турчинов призывает принять закон, который установит возраст призыва срочников от 20 до 27 лет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал депутатов принять закон, которым возраст призыва на срочную воинскую службу будет составлять от 20 до 27 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время выступления в парламенте.

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Он отметил, что законопроектом №1525, который касается, в частности, усовершенствования порядка прохождения воинской службы, говорится о том, что «мы специально увеличиваем, когда мы говорим о срочной службе, мы увеличиваем возраст молодых людей до 20, с которых начинается призыв, и до 27, которым срочная служба заканчивается».

«Такие изменения нам нужно внести в соответствующее законодательство», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО призвал депутатов поддержать данный закон, а также законопроект №1762, который касается усиления военной дисциплины.