В Минобороны разъяснили особенности призыва на срочную военную службу

Особенностью призовая 2014 года является то, что он будет проходить в мае-июле 2014 года, вследствие чего призывники, которые заканчивают обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и других учебных заведениях, будут подлежать призыву на срочную службу, что ограничивает их возможность поступления в учебные заведения.

По информации Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины, с целью организованного проведения призыва граждан Украины на срочную службу и обеспечение конституционного права призывников на получение образования предусмотрено:

1. Призывников, которые до 31 июля 2014 года заканчивают обучение в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, других учебных заведениях и предоставили в военные комиссариаты заявления о поступлении на обучение по образовательно-квалификационным уровням квалифицированного рабочего, младшего специалиста, бакалавра, специалиста и магистра в профессионально-технических и высших учебных заведений, заверенных руководством учебного заведения, или справки о регистрации по прохождению внешнего независимого оценивания регионального центра оценивания качества образования по месту прохождения тестирования, в течение июня-июля текущего года не включать в план призыва.

2. Призывников, которые по результатам внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов не набрали соответствующее количество баллов (не могут быть приняты на обучение в учебные заведения) и пригодные к военной службе по состоянию здоровья, считать подлежащими призыву на срочную военную службу.

3. Рекомендовать областным и Киевской городской призовним комиссиям по представлению районных (городских) призывных комиссий предоставлять отсрочки до очередного призыва с частью 15 статьи 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» призывникам, которые по результатам внешнего независимого оценивания (экзаменов) могут быть приняты на обучение в августе месяце текущего года.