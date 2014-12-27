Крымская таможня заявляет, что Украина несколько часов не пропускала автомобили на оккупированный полуостров

Восстановлено движение легковых автомобилей, въезжающих в Крым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Крымскую таможню.

«По состоянию на 16:00 мск движение восстановлено. Легковые транспортные средства граждан прибывают со стороны Украины в пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп», - отметили в ведомстве.

Ранее в субботу на несколько часов Украина прекратила пропуск через свои пограничные пункты легкового транспорта. В Крымской таможне ранее сообщали, что легковой транспорт, следующий из Крыма в сторону материковой Украины, без ограничений проходит контроль на российских пропускных пунктах, однако трудности возникают на украинских постах - контроль проходит с серьезными задержками.

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Всего на административной границе Украины и Крыма сейчас работает три автомобильных и три железнодорожных таможенных поста. Проблемная ситуация складывается на двух из них - «Армянск» и «Перекоп». На пропускном пункте «Джанкой» проблем с пропуском автотранспорта нет, констатировали в таможне.

Как сообщал УНИАН, украинские власти приняли решение временно приостановить транспортное сообщение с временно оккупированным Крымом, чтобы предотвратить проникновение на материковую Украину диверсионных групп под видом мирных жителей.

По словами пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко,соответственный шаг предпринят с целью усиления контроля и обеспечения безопасности граждан от диверсионных групп.