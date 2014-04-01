МИД предупредил, что иностранцы за въезд в Крым по визе РФ могут получить персональные санкции

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины в связи с заявлением МИД Российской Федерации от 31 марта относительно порядка поездок иностранцев на оккупированную территорию Крыма, иностранцы и лица без гражданства въезжают на территорию автономии и Севастополя в соответствии с законодательством и международными договорами Украины.

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Иностранцам из стран с визовым порядком въезда за получением визовых документов следует обращаться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины за границей.

Иностранцы из стран с безвизовым порядком въезда могут находиться на территории Автономной Республики Крым и Севастополя исключительно при условии пересечения государственной границы в действующих пунктах пропуска через государственную границу Украины с проставлением соответствующих отметок в паспортных документах или иммиграционных карточках.

Несоблюдение иностранцами и лицами без гражданства законодательства Украины во время въезда и пребывания на территории Крыма и Севастополя влечет за собой ответственность согласно законодательству Украины, а также может привести к наложению международных санкций к ним как к лицам, которые поддерживают временную оккупацию части территории Украины.