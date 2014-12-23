Парубий надеется, что закон о СНБО примут на следующем заседании Совета

Об этом он сказал в интервью 5 каналу во вторник вечером, пишет Украинская правда.

"Тот факт, что мы сегодня не приняли этот закон, сделал нас не сильнее, а слабее. На самом деле этот законопроект, целью которого было расширение полномочий СНБО, на мой взгляд, очень актуален и очень нужен Украине", - заявил Парубий.

"Завтра в 12 часов я соберу представителей всех фракций, у которых были вопросы к закону о СНБО, и у меня почти нет сомнений, что мы завтра снимем все конфликтные моменты, и в четверг выйдем с этим вопросом и сможем его проголосовать, думаю, конституционным большинством", - добавил он.

Как известно, 23 декабря парламент не хватило 3 голосов для расширения полномочий СНБО.

Ранее во фракции "Блока Петра Порошенко" пообещали принять меры в отношении тех депутатов, которые не поддержали решение фракции о голосовании за новый закон об СНБО. Согласно данным голосования, 7 депутатов из БПП воздержались от голосования за закон.

Представитель БПП Сергей Лещенко в своем блоге сообщил, что депутатов, которые не голосовали за закон об усилении полномочий СНБО, во вторник чуть не исключили из фракции.

Читайте такжеВ "Народном фронте" рассказали, почему провалилось голосование об изменениях к закону о СНБО (видео)

Он пояснил, что не поддержал закон из-за того, что выступает против создания должностей и полномочий под определенного человека.

"Я был против Министерства информационной политики - так же я против наделения Александра Турчинова особыми полномочиями как секретаря СНБОУ. Это - техническая должность, которая вообще не упоминается в Конституции", - написал Лещенко.

"Вводя в законодательное поле новые полномочия для секретаря СНБОУ, мы закладываем их на много лет вперед. Если сегодня они будут находиться в руках Турчинова, то где гарантии, что через несколько лет эти чрезвычайные полномочия не получит человек, который своей рукой голосовал за диктаторские законы 16 января?"- отметил политик.

"Лично я считаю неприемлемой попытку, заложенную в этот закон, завести под влияние секретаря СНБОУ абсолютно новые и, надеюсь, независимые органы, только создаются в Украине - Национальное антикоррупционное бюро и Нацагенство по вопросам противодействия коррупции", - пояснил Лещенко.

"Тем более, если эти полномочия попадут в подчинение выдвиженца "Народного фронта" - политической силы, которая имеет слишком много нареканий о наличии в ее рядах лиц, причастных к коррупции", - добавил он.

Депутат БПП Светлана Залищук, которая тоже воздержалась от голосования, заявила, что большинство политиков приняли решение поддержать непростой закон во 2 чтении, даже не читая поправок к нему.

"Потому что появились они (поправки) только вчера вечером на сайте комитета, когда фракции УЖЕ проголосовали за решение поддержать проект", - пояснила она.

Депутаты уже подготовили поправки к закону, которые предусматривают удаление из текста законопроекта полномочий СНБОУ по "координации и контролю деятельности органов исполнительной власти в сферах противодействия коррупции".